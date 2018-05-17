Депутаты освободили Голикову от должности главы Счетной палаты

Депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мое освобождение (от должности — «Газета.Ru») идет на основании моего заявления», — ответила Голикова на вопрос депутатов, готова ли занять другую высокую должность.

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При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил ,что это было решением Голиковой подать заявление о прекращении полномочий.

Ранее стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.

Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.