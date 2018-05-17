Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 6 коп. и составил 61,79 руб.

Курс евро вырос на 4 коп., до 72,93 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 8,05 коп., до 73,77 руб., курс доллара увеличился на 38,69 руб., до 62,30 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,65 коп., составив 67,46 руб.

Стоимость нефти повышалась на 0,1%, до $79,38 за баррель по марке Brent.

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