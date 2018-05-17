Суд арестовал счета братьев Магомедовых

Тверской суд наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает агентство городских новостей «Москва».

«5 апреля суд по ходатайству следствия арестовал денежные средства, находящиеся на банковских счетах Зиявудина и Магомеда Магомедовых», — сказала она.

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При этом пресс-секретарь суда отказалась назвать сумму арестованных средств. Адвокаты обвиняемых комментировать арест счетов не стали, сославшись на подписку о неразглашении.

5 апреля суд также арестовал изъятые у Магомедовых средства. На тот момент в суде отказывались говорить, идет ли речь о банковских счетах.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.