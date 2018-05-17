The Telegraph: Британия объявит о готовности остаться в таможенном союзе после 2021 года

Британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества. Об этом пишет The Telegraph.

В издании сообщили, что во вторник, 15 мая, кабинет министров во главе с премьер-министром страны Терезой Мэй одобрил новый план по соглашению о Brexit. Отмечается, что он поможет избежать установления полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Источники газеты также подчеркнули, что план предусматривает строгие временные рамки.

Реклама

Отмечается, что представители комитета правительства пришли к соглашению, что Великобритания останется в Европейском союзе, если на границе не будут установлены технологически сложные системы. Ранее чиновники предупреждали, что их установка может растянуться до 2023 года.

Ранее сообщалось, что британские власти нашли нарушения в работе организаторов кампании за Brexit.