Росстат оценил рост ВВП с начала года

ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,3%», — заявили в ведомстве.

Реклама

Ранее исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП России на 2018 год.

Уточняется, что в июне-июле министерство уточнит прогноз на 2018 год по всем экономическим показателям.