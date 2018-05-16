Орешкин сообщил об ожиданиях профицита бюджета выше 0,5% ВВП

Исполняющий обязанности главы Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что профицит бюджета может превысить 0,5% ВВП по итогам текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В законопроекте о бюджете сейчас заложено 0,5% ВВП. Это, конечно, консервативная оценка, и он будет, по нашим оценкам, выше. В начале года мы озвучивали свои оценки. Когда будем уточнять сейчас все прогнозы, будем уточнять и этот показатель», — сказал Орешкин.

Реклама

Ранее и.о. министра сообщил, что Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции на 2018 год до 3%.

Также стало известно, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП.