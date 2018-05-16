МЭР намерено повысить прогноз по инфляции

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции на 2018 год до 3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4% — ожидается около 3%. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8% на основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть повыше, она будет чуть выше 3%», — сказал Орешкин.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев сообщил, что Центробанк пока сохраняет прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%.