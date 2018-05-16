Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП
Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП России на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что в июне-июле министерство уточнит прогноз на 2018 год по всем экономическим показателям.
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«Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», — сказал Орешкин.
Ранее сообщалось, что Банк России ожидает замедления темпов роста ВВП в годовом выражении во втором квартале до 1-1,4%.
Уточняется, что это может произойти из-за эффекта высокой базы прошлого года.