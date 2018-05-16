Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития понизит прогноз по росту ВВП России на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в июне-июле министерство уточнит прогноз на 2018 год по всем экономическим показателям.

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«Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что Банк России ожидает замедления темпов роста ВВП в годовом выражении во втором квартале до 1-1,4%.

Уточняется, что это может произойти из-за эффекта высокой базы прошлого года.