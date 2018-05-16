Поставки зерна из России в Китай увеличились в 18 раз

Объем экспорта зерновых культур из России в Китай за два года вырос в 18 раз, до 1,231 млн тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор.

«По данным ФГИС «Аргус-Фито», в 2017/2018 сельскохозяйственном году (с 01.07.2017 по 15.05.2018), экспорт зерна и продуктов его переработки в Китайскую Народную Республику составил 1,231 млн тонн, что является абсолютным рекордом в истории современной России. По сравнению с аналогичным периодом 2014/2015 с/х года, экспорт зерновой продукции из России в Китай увеличился в 18 раз», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, основным продуктом экспорта являются соевые бобы и рапс.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и КНР вырос до $23 млрд.