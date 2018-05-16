В России появятся зоны особого налогового режима

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

«Мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и в Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский», — сказал Медведев.

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Он также напомнил, что в России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом.

Ранее сообщалось, что Медведев утвредил постановления о создании в России 19 новых территорий опережающего развития (ТОР).

В кабмине отметили, что создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику данных моногородов.