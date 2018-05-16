Источник: ЕС планирует перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана

Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», — сказал источник.

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По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, страны Евросоюза договорились о выработке в течение следующих нескольких недель практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном.

Как стало известно, речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами и об эффективных банковских транзакциях.

Ранее сообщалось, что глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф включен в список санкций США.