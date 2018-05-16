Матвиенко назвала условие для отмены российских контрсанкций
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отменит контрсанкции, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Рассчитываем, что здравый смысл в странах Запада в конце концов возьмет верх. Выход один — полный отказ Запада от политики санкций в отношении России, политики незаконной, нелегитимной. В этом случае мы отменим контрсанкции. Другого пути нет», — сказала Матвиенко.
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Она также подчеркнула, что Совфед обязательно поддержит закон о контрсанкциях.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции.