Эксперт назвал новые реформы правительства «косметическими»

Аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов заявил «Газете.Ru» , что предложенные премьер-министром России Дмитрием Медведевым изменения являются «косметическими» и «предложены скорее из консерватизма, чем из желания совершить переворот во внутренней политике».

«Министерство цифрового развития — это красивое название, в целом, это в духе Дмитрия Анатольевича, но куда интереснее было бы узнать судьбу разных контролирующих цифровую сферу. Разделение Министерства образования на 2 ведомства вряд ли способно ускорить экономический рост, который сейчас остро стоит на повестке дня, в этом разделении наверняка есть некий административный смысл, но ни для граждан, ни для роста ВВП он ничего не означает», — заявил Антонов.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разделить Минобрнауки на два новых министерства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Второе существенное предложение премьера - появление нового министерства, ответственного за цифровое развитие. Оно будет создано на базе существующего Минкомсвязи.