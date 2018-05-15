Путин создал должность нового вице-премьера
Президент России Владимир Путин своим указом создал новую должность первого вице-премьера — министра финансов России.
«Внести в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный указом президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №32 «О государственных должностях Российской Федерации» … следующие изменения: дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: «Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» был опубликован на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в новом кабмине будет только одна новая структура.