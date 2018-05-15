Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

15 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина. Медведев предложил передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств из ведения Минэкономразвития в Минпромторг. Также премьер предложил создать Министерство цифрового развития.

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Российский премьер-министр в ходе встречи с президентом заявил, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

Как сообщали источники, ключевые фигуры — Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Новак, Денис Мантуров — останутся на своих местах.

Подробности о возможных перестановках в кабмине читайте в материале «Газеты.Ru».