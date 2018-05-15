Медвдедев предложил передать торгпредства в Минпромторг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств из ведения Минэкономразвития в Минпромторг, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Медведев представил Путину проект указа о структуре нового правительства.

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Премьер также предложил создать Министерство цифрового развития, преобразовав Минкомсвязи. Также Медведев в ходе встречи с Путиным заявил, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о планах Медведева по формированию нового кабинета.