Фондовый рынок США открылся падением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,73% и составил 24 717,60 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 0,71%, до 2710,68 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,85% и составил 7348,38 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 8,29 коп., до 73,86 руб., курс доллара увеличился на 14,8 руб., до 61,91 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 4,41 коп., составив 67,29 руб.

Цена на нефть марки Brent превысила $79 впервые с 25 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до $79,02.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до $71,44 за баррель.