Матвиенко призвала кабмин поменять стиль работы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стиль работы российского правительства слишком забюрократизирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важнее (чем структура правительства), другое. Во многом надо поменять стиль работы. Я имею в виду, многие вещи у нас избыточно забюрократизированы. Надо постараться этого избежать. Надо изменить систему согласований в правительстве, особенно с учётом цифровых технологий. Сейчас система принятия решений очень длительная», — сказала Матвиенко.

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Она подчеркнула, что это не означает, что качество работы должно быть принесено в жертву скорости.

«Но необходимо коренным образом изменить это, чтобы повысить оперативность в принятии решений и ответственность всех, кто готовит и принимает их», — отметила Матвиенко.

Ранее Матвиенко сообщила, что нынешнее число вице-премьеров является избыточным.