Песков: Путин и Медведев обсудят конфигурацию нового состава правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи обсудят конфигурацию нового кабинета министров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы спросите меня наверняка: будет ли сегодня каким-то образом обнародован состав кабинета. Отвечу вам, что повестку дня и встречи, естественно, будут определять сами глава государства и председатель правительства. Но, разумеется, с учетом текущего момента вполне можно с большой долей уверенности предположить, что именно конфигурацию кабинета сегодня будут обсуждать», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что дедлайн Медведева приближается.