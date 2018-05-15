Россия готова поставлять современное топливо для украинских АЭС

Российская компания ТВЭЛ, занимающаяся производством и поставкой топлива для атомных реакторов, готова поставлять более современные топливные сборки для украинских АЭС. Об этом рассказал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу компании Олег Григорьев, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«ТВЭЛ постоянно развивает топливо. Мы значительные деньги вкладываем в науку, в совершенствование топлива, поставляем нашим партнерам-заказчикам исключительно референтное топливо. По тому контракту, который мы имеем (с НАК «Энергоатомом»), предусмотрено постоянное развитие модификаций топлива. Еще в 2014 году НАК «Энергонатом» получил все необходимые разрешения на внедрение на атомном блоке АЭС Украине нового топлива ТВС-11, но до сих пор это топливо ни в одну активную зону не загружено. Хотя сегодня никаких препятствий для загрузки этого топлива, которое обладает улучшенными характеристиками и улучшенной экономикой нет», — сказал Григорьев на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018».

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По мнению замглавы ТВЭЛа, это объясняется тем, что в Украине принято решение об эксплуатации смешанного из двух видов топлива.

«Второе топливо, видимо, не готово работать сегодня с нашим более современным топливом. Но, по нашему мнению, жертвовать экономикой ради какой-то текущей конъюнктуры не совсем правильно. Мы готовы, как только скажет Украина, начать внедрение новое топливо – у нас есть еще более современные модификации», — отметил Григорьев.

Ранее сообщалось, что Росатом разработает безопасное ядерное топливо.