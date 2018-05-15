В Госдуме хотят запретить размещать средства ФНБ в ценных бумагах США

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня фракция «Справедлива Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс России. Суть этого законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах в США. Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого», — сказал Миронов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.