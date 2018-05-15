В Госдуме рассказали об обсуждении правительством пенсионного возраста

Депутат Андрей Исаев заявил, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения», — сказал Исаев.

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Он также подчеркнул, что никакого внезапного текста не будет.

«Никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет», — отметил Исаев.

Ранее сообщалось, что существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% россиян, еще 35% выступили за его снижение.