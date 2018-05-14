«Росатом» остается привержен выполнению плана СВПД

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация остается привержена выполнению соглашения по Ирану как механизма контроля за нераспространением ядерного оружия. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«СВПД, он вступил в силу 16 января 2016 года — причем день имплементации стал возможным, в том числе благодаря вывозу топлива, который совершила Россия, «Росатом» в частности, обогащенных материалов. Мы остаемся приверженцами плана СВПД и вместе с европейскими странами и КНР, с учетом мнения МАГАТЭ должны сделать все, чтобы сохранить СВПД как механизм контроля нераспространения ядерного оружия», — сказал Лихачев на форуме «Атомэкспо».

Реклама

Он также подчеркнул, что «Росатом» «сделает все от себя зависящее», чтобы полностью исполнить все обязательства перед своими иностранными партнерами.

Ранее сообщалось, что глава «Росатома» не ожидает влияния санкций против Ирана на проекты госкорпорации.