Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,23% и составил 2351 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,48%, до 1200 пункта.

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

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Индекс Dow Jones увеличился на 0,52% и составил 24 959,77 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,41% и составил 2738,80 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,57% и составил 7444,98 пункта.

Цена на нефть марки Brent превысила $78 впервые с 26 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до $78,06 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до $71,11 за баррель.