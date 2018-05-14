МИД предложил ООН подумать над конвенцией о возвращении незаконных активов

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в ходе своего выступления на 27-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию предложил подумать над разработкой конвенции по возвращению активов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Все больше набирает обороты проблематика возвращения активов, полученных преступным путем. Считаем, что Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции содержат только рамочные, положения общего характера, поэтому предлагаем подумать о разработке под эгидой ООН отдельной специализированной конвенции по возвращению активов», — сказал Сыромолотов.

Он также призвал международное сообщество сосредоточиться на поиске эффективных способов устранения трудностей в области предотвращения передвижения иностранных террористов-боевиков и пресечению финансирования терроризма.