Кудрин определил четыре цели своей работы в Счетной палате

Выдвинутый на пост руководителя Счетной палаты председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своем фейсбуке обозначил четыре цели, достижение которых он считает первостепенным на данной должности.

«Во-первых, необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — написал Кудрин.

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Он пояснил, что считает современное управление государственными инвестициями одним из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики.

«Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля: в том числе переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ. В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита», — добавил он.

В качестве еще одной важной цели на посту главы Счетной палаты Кудрин назвал создание механизмов предотвращения коррупции и снижения возможностей для нее, чтобы не только «ловить виновных за руку».

Ранее сообщалось, что Кудрин прокомментировал выдвижение на пост главы Счетной палаты.