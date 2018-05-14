Росатом разработает безопасное ядерное топливо

Топливная компания госкорпорации »Росатом» ТВЭЛ планирует выбрать для дальнейшего внедрения два типа созданного у себя так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные Фукусиме, заявила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова на форуме «Атомэкспо-2018», сообщает РИА «Новости».

«В конце 2019 года, после проведения реакторных испытаний, я думаю, мы остановимся не на одном, а на двух направлениях, которые будем предлагать рынку», — сказала Никипелова.

По ее словам, в настоящее время идут работы по четырем перспективным видам толерантного ядерного топлива. В 2018 году опытная партия таких топливных элементов будет установлена в реакторе МИР в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде, добавила глава ТВЭЛ.