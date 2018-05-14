Генеральный директор агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития Уильям Мэгвуд в ходе форума «Атомэкспо-2018» заявил, что Германия вряд ли сможет полностью отказаться от атомной энергетики, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не думаю, что они когда-либо смогут полностью заменить атомную энергетику», — сказал Мэгвуд.

Реклама

Он подчеркнул, что атомная энергетика в долгосрочной перспективе является очень выгодной с экономической точки зрения, в то время как возможности возобновляемых источников энергии ограничены.

«Те страны, которые действительно озабочены глобальным изменением климата и хотят действительно что-то сделать для его предотвращения, то должны будут это делать с использованием атомной энергетики», — добавил он.

Мэгвуд также отметил, что считает невозможным решение проблем глобального изменения климата без использования атомной энергетики невозможно.