Песков: дедлайн Медведева приближается

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности представления Дмитрием Медведевым состава нового кабмина Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ну, смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайн приближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзя исключать», — заметил Песков.

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По его словам, все зависит от главы правительства и президента.

«Но, с другой стороны, все зависит от председателя правительства и от главы государства. Поэтому давайте дождемся», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что заседание правительства в новом составе пройдет 17 мая.

«Как ожидается, к 17 мая уже будет формирован и утвержден новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание», — сказал источник.