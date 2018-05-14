Источник: Кудрин согласился на пост председателя Счетной палаты

Один из участников заседания фракции «Единая Россия» рассказал, что председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, который является бывшим министром финансов, согласился возглавить российскую Счетную палату, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время в Госдуме проходит встреча Кудрина и президиума «Единой России». По словам источника, во время заседания Кудрин дал согласие на то, что он займет пост председателя Счетной палаты.

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Ранее представитель Кудрина рассказал, что он не подтверждает информацию о согласии Кудрина возглавить Счетную палату.

«У нас есть комментарий со вчерашнего дня: получил предложение и обдумывает его. Я ничего не опровергаю, но и не подтверждаю. Если он согласится, он скажет. Если он не согласится, он не скажет. Откуда это может источник знать», — сказал представитель.