Новак: цены на нефть нестабильны

И.о. министра энергетики Александр Новак заявил, что Минэнерго не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо смотреть, насколько будут долгосрочны эти цены и стабильны. Сейчас тоже невозможно сказать о том, что они стабильны, поскольку очень много геополитики влияет на цены, поэтому будем смотреть», — сказал Новак.

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Он также отметил, что фундаментально происходит балансировка рынка.

Ранее Новак сообщил, что он планирует встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также уточнил, что о встрече договорились после заявления США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.