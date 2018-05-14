Минфин сообщил о проработке вопроса кредитной поддержки попавших под санкции компаний

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США. Об этом сообщает RNS.

«У нас прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной. В первую очередь, компании, попавшие под санкции — «Русал», ГАЗ. Рассматривается вопрос кредитной поддержки за счет... Промсвязьбанка», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что компании «Ренова» Виктора Вексельберга уже была оказана поддержка.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что ведомство обещает смягчение требований по репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний.