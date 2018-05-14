Роспотребнадзор подвел итоги масштабной проверки молочной продукции

Роспотребнадзор провел масштабное исследование российского рынка молочных продуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка по поручению правительства проводилась среди следующих категорий молочной продукции: творог 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% жирности.

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«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подавляющее большинство наименований молока и сливочного масла производятся в соответствии со всеми обязательными требованиями.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор усилил контроль за молоком из Казахстана.