Советник Трампа назвал условия для помощи КНДР

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об условиях помощи Северной Корее. Об этом сообщает The Hill.

«Денуклеаризация — вот обязательное условие. Думаю, что мы готовы обсуждать возможность торговых и инвестиционных взаимоотношений с КНДР»,— сказал Болтон.

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Он добавил, что не уверен, что Вашингтон будет оказывать Пхеньяну экономическую помощь.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын профессионально ведет переговоры.

Также Помпео рассказал о прошедшей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой обсуждались гарантии, которые американская сторона готова предоставить в обмен на денуклеаризация.