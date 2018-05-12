Huffington Post: Джулиани рассказал, что Трамп заблокировал продажу CNN

Адвокат президента США Рудольф Джулиани выступил с заявлением, противоречащим позиции Белого дома и министерства юстиции США по вопросу сделки по покупке AT&T компании Time Warner Inc., передает Huffington Post.

«Он осушил болото... Президент отказал в слиянии. Они не достигли желаемого результата», — сказал Джулиани.

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Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти назвал данное заявление новостями «первой величины», если Джулиани «не оговорился».

Ранее сообщалось, что минюст США собирается заблокировать слияние Time Warner и AT&T.

Time Warner Inc. принадлежат такие компании, как Warner Bros. Entertainment, Time Warner Cable, CNN, HBO, TBS и другие.