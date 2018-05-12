США выделят деньги Украине для развития Донбасса

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделит Украине транш в $125 млн для Донбасса и прилегающих территорий. Об этом говорится в заявлении на странице агентства в фейсбуке.

«Эта дополнительная помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мае в стране может появиться независимый антикоррупционный суд, после чего Украина получит новый валютный транш от МВФ.