Источник назвал дату заседания правительства в новом составе

По данным источника РИА «Новости» заседание правительства в новом составе пройдет 17 мая.

«Как ожидается, к 17 мая уже будет формирован и утвержден новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание», — сказал источник.

Реклама

Он отметил, что ряд чиновников уже приглашены на заседание.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый состав правительства будет сформирован ко встрече президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Данная встреча состоится 18 мая в Сочи.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не представил главе государства Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства.