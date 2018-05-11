Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,44% и составил 24 848,73 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,25% и составил 2729,79 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,04% и составил 7407,72 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара вырос на 11 коп. и составил 61,82 руб.

Курс евро упал на 3 коп., до 73,5 руб.

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