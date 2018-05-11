Представитель Кудрина опроверг информацию о его согласии возглавить Счетную палату

Представитель экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина рассказал «Газете.Ru», что он не подтверждает информацию о согласии Кудрина возглавить Счетную палату.

«У нас есть комментарий со вчерашнего дня: получил предложение и обдумывает его. Я ничего не опровергаю, но и не подтверждаю. Если он согласится, он скажет. Если он не согласится, он не скажет. Откуда это может источник знать», — сказал представитель Кудрина.

Реклама

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Кудрин согласился возглавить Счетную палату.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин пока не принимал решений о кандидатуре Кудрина на пост председателя Счетной палаты.