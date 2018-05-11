Ушаков рассказал о сроках формирования нового правительства

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый состав правительства будет сформирован ко встрече президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Данная встреча состоится 18 мая в Сочи.

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«У нас правительство уже к этому времени будет сформировано, и немецкое руководство во всю работает, поэтому состоится очень интересный обмен мнениями», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев пока не представил главе государства Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства.

Как стало известно, Госдума одобрила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

За кандидатуру Медведева проголосовали 374 депутата (83,1%), против – 56. Всего проголосовало 430 человек.