Минфин сообщил о варианте помощи попавшим под санкции компаниям

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ведомство обещает смягчение требований по репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний. Об этом сообщает RNS.

«Можно сказать, что штрафы (за нерепатриацию) будут отменены, а само требование (репатриации валютной выручки) значительно либерализовано», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что отмена репатриации валютной выручки является основным регуляторным послаблением, которое просят компании попавшие под санкции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в проект о контрсанкциях России включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций.