Антироссийские санкции США сказались на проблеме с канализацией в штаб-квартире Национальной службы парков США. Об этом пишет Huffington Post.

Как стало известно, здание, которое располагается рядом с мемориалом Джефферсона в Вашингтоне, на протяжении долгого времени испытывало проблемы с канализационными насосами. Уточняется, что насосы вышли из строя в марте текущего года. Тем самым туалеты в здании стали непригодными для использования. В этой связи, сотрудники службы были вынуждены пользоваться биотуалетами.

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Издание сообщило, что для замены насосов американское ведомство обратилась к компании Chesapeake Environmental Equipment, которая является дистрибьютором продукции концерна Sulzer, оказавшегося затронутым новыми антироссийскими санкциями.

Контракт на поставку оборудования датирован 19 марта, однако его доставка была осуществлена только 13 апреля, после того, как Sulzer смогла выйти из-под санкций США.

Таким образом, санкции замедлили ремонт туалетов в офисе Национальной службы парков США. Их работа была восстановлена 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Sulzer вышла из-под санкций США после передачи акций от «Реновы».