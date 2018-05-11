Проект о контрсанкциях могут принять до конца мая

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что проект об ответных мерах России на недружественные действия США может быть принят в окончательной редакции до конца мая текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, что до конца мая есть все шансы принять в окончательной редакции проект этого закона», — сказал Жуков.

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Ранее вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что по итогам Совета по законотворчеству депутаты и эксперты обсудили то, как законопроект о контрсанкциях изменится ко второму чтению.

Как стало известно, из законопроекта уберут упоминание лекарств.

Впоследствии спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в проект о контрсанкциях России включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций.