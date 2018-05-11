В Bank of America спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель

Эксперты Bank of America предположили, что цена на нефть в 2019 году может возрасти до $100 за баррель, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на рост цен влияют проблемы с поставками нефти из Ирана и Венесуэлы и сокращение мировых запасов топлива. В Bank of America спрогнозировали, что фьючерсы на нефть Brent достигнут цены в $90 во втором квартале 2019 года.

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Эксперты подчеркнули, что на рост цен на нефть также влияют новые санкции, введенные США в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила $76 впервые с ноября 2014 года.