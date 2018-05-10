США расширили санкции против Ирана

Минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщается на сайте министерства.

В список попали шесть физических лиц и три компании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

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По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.

После этого Трамп заявил, что Иран ждут серьезные последствия, если власти страны развернут программу по созданию ядерного оружия.