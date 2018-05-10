Мутко прокомментировал поставленную Путиным задачу по жилью

Кандидат в вице-премьеры по строительству и региональной политике Виталий Мутко прокомментировал возможность достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задачи достигнуть объема ввода жилья 120 млн кв метров в год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне кажется, что вопрос здесь не в возможностях строительного комплекса, а инфраструктуре, подготовленности территории, территориального планирования в регионах нашей страны — вот вопрос ключевой», — сказал Мутко, отвечая на вопрос корреспондента.

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Он пояснил, что с точки зрения ресурсов строительного комплекса такие возможности есть, но ключевое значение имеют вопросы подготовленности территории, инженерных сетей.

«Этому вопросу мы намерены уделить большое внимание. Задача стоит, и с ней нужно справляться», — отметил Мутко.

По его словам, правительство сейчас готовит меры по реализации указа, финансового обеспечения.

Также Мутко назвал объемы строительства апартаментов в России.

«Я посмотрел процент апартаментов, мы строим очень мало – менее 1%», — сообщил Мутко в кулуарах Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Мутко обладает всеми необходимыми качествами для должности вице-премьера России по вопросам строительства.