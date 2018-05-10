Лукашенко запретил создавать в Белоруссии убыточные проекты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил создавать в республике убыточные и дотационные проекты. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как стало известно, президент страны провел совещание о перспективах развития ОАО «Гродно Азот».

«Мои требования вам известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается», — сказал Лукашенко.

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Он также подчеркнул, что более половины производимых на «Гродно Азоте» удобрений поставляется для сельскохозяйственных организаций Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики.