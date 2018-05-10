В Госдуме начались консультации по кандидатуре на должность главы Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате парламента начались консультации с фракциями по кандидатуре на должность главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы вместе со всеми парламентскими фракциями начинаем консультации по возможной кандидатуре на должность председателя Счетной палаты России», — сказал Володин.

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Он подчеркнул, что Счетная палата — это «орган парламентского контроля».

«Кроме этого, это еще и важная экспертная структура — Счетная палата участвует в работе комитетов Госдумы, в подготовке и экспертизе законопроектов. В этой связи мы придаем большое значение, кто займет должность председателя Счетной палаты. Это однозначно должен быть человек, обладающий большим опытом и знаниями в сфере финансов и управления», — отметил Володин.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова прокомментировала свое возможное назначение на должность вице-премьера России по социальной политике.