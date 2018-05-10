Минфин выступает против запрета на валютное кредитование

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство выступает против запрета на валютное кредитование. Об этом сообщает RNS.

«Основная мера должна быть регуляторного характера, при этом не надо запрещать валютное кредитование, даже ипотеку валютную не надо запрещать, потому что бывают ситуации, когда людям это удобно и выгодно. Например, моряк, который получает доход в иностранной валюте. Запрещать ему будет неправильно», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что Минфин поддерживает политику Банка России по ужесточению регулирования валютного кредитования.

«В целом надо понимать, что риски, конечно же, высокие. Поэтому политика Центрального банка по увеличению резервирования для валютных кредитов, на мой взгляд, очень адекватна», — подчеркнул Моисеев.

Ранее сообщалось, что Центробанк обсуждает новые меры по ограничению выдачи валютных кредитов.