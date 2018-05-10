Минфин: убытки Центробанка не стали неожиданностью

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что убыток Банка России в 435,3 млрд руб. в 2017 году не стал неожиданностью для Минфина. Об этом сообщает RNS.

«Нет, эта величина была просчитана», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, стал ли убыток ЦБ неожиданностью для Минфина.

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Как стало известно, Банк России в 2017 году получил убыток в размере 435,3 млрд руб. против прибыли в 43,745 млрд руб. годом ранее.

Расходы ЦБ выросли до 758,5 млрд руб. Доходы снизились на 9,1%, до 391 млрд. руб.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ завершил основные работы по зачистке банковского сектора, полностью она завершится через 2-3 года. Количество отзыва лицензий сократилось по сравнению с прошлым годом. Также отмечается, что показатели соответствуют о восстановлении банковской системы после событий 2014-2015 годов.